На эскроу-счетах в Татарстане хранится 77,3 миллиарда рублей

В Татарстане по состоянию на 1 ноября 2022 года на эскроу-счетах хранится 77,3 миллиарда рублей. Это самая большая сумма среди регионов Приволжского федерального округа, следует из данных Банка России.

В Татарстане насчитывается 16 218 эскроу-счетов. По их количеству республика также занимает первое место в ПФО.

В целом в Приволжском федеральном округе на 1 ноября зарегистрировано 104 533 эскроу-счетов. На них хранится 381,6 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Количество «раскрытых» эксроу-счетов в Татарстане на 1 ноября составляло 24 284. Сумма средств, перечисленных с них, оценивалась в 94,35 миллиарда рублей.

В конце марта вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ряд банков приостановил кредитование застройщиков и балуется с эскроу-счетами. По его словам, россияне внесли на эскроу-счета 3,2 трлн рублей, а на стройки направили только 2,6 триллиона.

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Татьяна Демина