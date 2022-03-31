Хуснуллин: ряд банков приостановил кредитование застройщиков и балуется с эскроу-счетами

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ряд банков приостановил кредитование застройщиков и балуется с эскроу-счетами. Он пообещал разобраться с этим, сообщает «РИА Новости».

По его словам, россияне внесли на эскроу-счета 3,2 трлн рублей. Однако на стройки было направлено только 2,6 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале руководство Минстроя России прогнозировало возникновение сложностей в этом году с получением проектного финансирования застройщиками из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанком. По словам замминистра строительства РФ Никиты Стасишина, когда ключевая ставка была 4,25%, то эффективная по проектному финансированию при 70-процентном наполнении эскроу-счетов стремилась к нулю. Он считает, что застройщики, скорее всего, больше не смогут получить такие «дешевые деньги».



Дарья Акимова