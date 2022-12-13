ООН обеспокоен роспуском в Twitter совета доверия и безопасности

В ООН выражают обеспокоенность роспуском в компании Twitter совета доверия и безопасности, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

— Мы очень обеспокоены тем, что платформы социальных сетей могут стать средой распространения ненависти и дезинформации, — сказал он.

В ООН считают, что руководство социальных сетей должно создавать и поддержать условия, при которых их площадки не станут центром распространения таких явлений.



Сегодня в Роскомнадзоре сообщили, что на данный момент оснований для разблокировки соцсети Twitter в России нет.

Напомним, в марте было принято решение заблокировать Twitter. Согласно информации службы, доступ был ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

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Илина Хакимова