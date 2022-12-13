Семикласснику из Татарстана вручили медаль за спасение детей из горящего дома

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Сегодня в Следкоме России прошла торжественная церемония награждения юных героев Отечества, приуроченная ко Дню Героев Отечества, под руководством Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщили в пресс-службе ведомства.



Семикласснику из татарстанского села Починок-Кучук Ринату Халимову вручили медаль «Доблесть и отвага» за спасение детей из горящего дома.

Бастрыкин также напомнил, что праздник имеет глубокие корни и традиции, и что «мы чтим подвиги наших соотечественников в разные периоды истории».

Обращаясь к присутствующим, Бастрыкин напомнил, что данный праздник имеет глубокие корни и традиции, и мы чтим подвиги. Он также добавил, что «отрадно, что в наших рядах есть такие отважные дети и подростки. Ваши героические поступки — это хорошее начало жизни», — сказал глава ведомства.

Фото: sledcom.ru

Напомним, что в начале декабря во время торжественного собрания в Министерстве юстиции России председателю следкома вручили «медаль Михаила Сперанского». Бастрыкин выразил благодарность за высокую награду, подчеркнув, что у обоих ведомств одна цель: «Это справедливость и законность».



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Илина Хакимова