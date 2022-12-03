Александра Бастрыкина наградили «медалью Михаила Сперанского»

Фото: Следственный комитет России

Сегодня во время торжественного собрания в Министерстве юстиции России председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину вручили «медаль Михаила Сперанского». Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

— В ходе мероприятия [министр юстиции России Константин] Чуйченко вручил ведомственную награду Министерства юстиции Российской Федерации «медаль Михаила Сперанского» Председателю СК России [Александру] Бастрыкину, — сообщается на сайте ведомства.

Фото: Следственный комитет России

Глава Следственного комитета поблагодарил министра за высокую награду и подчеркнув, что у обоих ведомств одна цель: «Это справедливость и законность».На собрании также отмечена необходимость продолжения модернизации законодательной системы, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Для эффективного решения всех этих задач важно оставаться справедливыми, сохраняя человечность и неравнодушие.

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Артем Гафаров