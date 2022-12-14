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Сегодня в Татарстане сильный ветер и до -8 градусов

06:30, 14.12.2022
Сегодня в Татарстане сильный ветер и до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 14 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами на западе возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит -3... -8 градусов. В Казани прогнозируется от -5 до -7°С, в Набережных Челнах — от -4 до -8°С.

Синоптики также прогнозируют сильный южный, юго-восточный ветер порывами до 15—20 м/с. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу недели в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют существенные осадки, местами метели и сильный ветер. Температуры воздуха повысятся «до слабоотрицательных значений».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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