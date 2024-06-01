В детских лагерях России заболеваемость сократилась более чем в 2,5 раза с 2014 года

Фото: Ринат Назметдинов

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость детей в летних оздоровительных лагерях в России снизилась более чем в два с половиной раза. Если в 2014 году было зарегистрировано 518 случаев на 100 тысяч человек, то в 2023 году этот показатель составил всего 192 случая.

В докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году» отмечается, что снижение заболеваемости происходит ежегодно. За период с 2014 по 2023 год количество заболеваний среди детей, отдыхающих в лагерях, сократилось с 517,6 до 191,6 случая на 100 000 человек.

Основной причиной улучшения ситуации стало уменьшение количества инфекционных болезней. В 2014 году их было зафиксировано 315 случаев на 100 тыс. человек, а в 2023-м — только 100 случаев. Также в три раза сократились случаи травм и отравлений: с 81 случая в 2014-м до 37 случаев в 2023-м.

Согласно докладу, в структуре заболеваемости в 2023 году более половины случаев (52,2%) приходилось на инфекционные заболевания, 19,5% — на травмы и отравления, 13,8% — кишечные инфекции.

Напомним, в Казани на каникулы уйдут более 170 тысяч детей. Так, 1 июня в Казани пройдет День защиты детей, летние каникулы продлятся 92 дня.

Рената Валеева