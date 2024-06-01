Ветераны-инвалиды СВО с 1 июня начали получать машины с ручным управлением

Фото: Максим Платонов

С 1 июня фонд «Защитники Отечества» приступил к обеспечению ветеранов специальной военной операции (СВО) автомобилями с ручным управлением. Об этом сообщила руководитель фонда Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Буквально 2 апреля у нас с Вами была встреча, где мы отчитывались о своей работе, рассказывали о своей работе и выступили с инициативой о создании такой возможности, как техническое средство реабилитации — предоставлять ребятам автомобили с ручным управлением для конкретных категорий — для ребят, которых уже невозможно отпротезировать, это с двойной ампутацией нижних конечностей, и ребят, прикованных к инвалидному креслу, — заявила Цивилева.

Также руководитель фонда отметила, что организация начала обеспечивать ветеранов СВО высокофункциональными протезами.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября 2024 года.

Рената Валеева