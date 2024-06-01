Заболеваемость вирусным гепатитом С в России выросла на 26% в 2023 году

Фото: Максим Платонов

В России зафиксирован рост заболеваемости острым вирусным гепатитом C. Согласно докладу Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году», в прошлом году как впервые установленный диагноз гепатит С был выявлен у 1 393 человек. Это на 27,5% меньше средних многолетних показателей, но на 26% больше, чем в 2022 году.



Экономическое бремя вирусного гепатита С также остается значительным. По расчетам, оно составило 65,6 млрд рублей с учетом прямых и косвенных затрат.

Чаще всего в 2023 году выявлялся гепатит А — он составил 61% от всех случаев. Удельный вес этого заболевания по сравнению с 2010 годом вырос в 1,3 раза. Гепатит В в 2023 году был диагностирован у 490 человек.

Напомним, правительство России формирует «санитарный щит» для защиты страны от эпидемий. В рамках данного проекта разрабатываются новые методы диагностики заболеваний, создаются центры и мобильные лаборатории, а также налаживается производство всех необходимых реактивов на территории России.

Рената Валеева