Подростки в Татарстане предпочитают художественную литературу, книги по психологии и финграмотности

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провели исследование о читательских предпочтениях подростков. В опросе приняли участие около 1000 подростков из всех 45 районов республики, об этом «Движение первых» рассказало «Реальному времени».



Исследование показало, что подростки в Татарстане отдают предпочтение современной художественной литературе, книгам по психологии и финансовой грамотности. 60% подростков считают библиотеки не только хранилищем книг, но и местом для общения и интересного времяпровождения. Интересно, что девочки чаще приходят в библиотеку ради книг, а мальчики — ради общения.

Почти половина опрошенных подростков читают книги только по необходимости. Среди основных причин — другие интересы, альтернативные источники информации и школьная программа.

Также исследование показало влияние семейного чтения на интерес подростков к книгам. 82,2% участников опроса родители часто читали книги вслух. У большинства из них чтение книг ассоциируется с успехом в жизни, и почти половина из них посещает районные и городские библиотеки.

Напомним, в Татарстане выяснили литературные предпочтения жителей республики этой весной. Результаты не сильно отличаются от общих данных по всей России. Среди популярных жанров — фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.



Рената Валеева