Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Аэропорт — Казань назначаются 1 и 2 июня

Фото: Руслан Ишмухаметов

В связи с проведением в МВЦ «Казань Экспо» концертов популярных исполнителей будут запущены дополнительные поезда на маршруте Казань — Аэропорт — Казань, сообщили в пресс-службе Миндотранса республики.

Поезда №7604 Казань — Аэропорт (отправление в 18.30, прибытие в 18.50) и №7605 Аэропорт — Казань (отправление в 22.15, прибытие в 22.35) будут курсировать 1 июня.

Поезда №7602 Казань — Аэропорт (отправление в 18.30, прибытие в 18.51) и №7603 Аэропорт — Казань (отправление в 21.42, прибытие в 22.08) будут доступны 2 июня. Дополнительные поезда будут следовать без промежуточных остановок.

В последний раз число курсирующих составов увеличивали во время форума «Россия — Исламский мир». Тогда дополнительно было привлечено два состава.

Разиль Самигуллин