Минниханов поручил привести места для купания и отдыха на воде в нормативное состояние

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, во всех муниципальных образованиях Татарстана запланированы праздничные мероприятия с участием детей. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства, пишет пресс-служба главы.



Раис Татарстана также напомнил, что сегодня стартует летняя оздоровительная кампания. Он поручил обеспечить меры высокой безопасности объектов пребывания детей — и в летних оздоровительных, и в пришкольных лагерях. Вопросы безопасности и вопросы обеспечения качества питания детей должны соответствовать всем необходимым требованиям.

С началом летнего сезона повышается внимание к обеспечению безопасности граждан на водных объектах. Главам муниципальных образований нужно привести места для купания и отдыха на воде в соответствие с нормативными требованиями, обеспечить их повседневное содержание, а также принять все меры по недопущению несчастных случаев на воде.

Управлению МЧС России по Татарстану поручено усилить контроль за обеспечением мер безопасности людей на водных объектах — как во время купания, так и при эксплуатации маломерных судов. Также будет организовано патрулирование на объектах отдыха на воде.

Напомним, в Татарстане продолжают подготовку к пляжному сезону. В этом году уже оборудовано 56 пляжей, а всего планируется открыть 67 мест отдыха у воды.

Рената Валеева