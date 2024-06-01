Большинство российских авторов начали писать до 18 лет

Фото: Екатерина Петрова

В честь Дня защиты детей литературная платформа «Литнет» провела опрос среди тысячи авторов, чтобы выяснить, как детство влияет на будущее писателей. Результаты показали, что раннее творчество может стать стартовой площадкой для будущих литературных достижений, подчеркивая важность поддержки детских фантазий и интересов.

Согласно опросу, большинство авторов (81%) начали писать еще до совершеннолетия. Вдохновением для 76% из них стали собственные фантазии, а 60% черпали идеи из книг, которые они читали в детстве. 51% писателей использовал в своем творчестве идеи из детских произведений. Важность детства в формировании литературных интересов и предпочтений отметили 64% респондентов.

Большинство авторов (81%) начали создавать свои первые произведения до совершеннолетия:

12% — до 7 лет;

23% — с 8 до 10 лет;

28% — с 11 до 14 лет;

18% — с 14 до 18 лет.

Лишь 5% начали писать в возрасте от 19 до 25 лет, 7% — с 26 до 35 лет и 6% — после 36 лет.

По результатам опроса, 89% авторов пробовали свои силы в писательстве в детстве, а 11% не делали этого. Стать писателями в детстве мечтали 39% опрошенных, 45% представляли себя в других профессиях, а 13% вообще не думали о своей будущей карьере.

Помимо фантазий (76%) и книг (60%), родители и другие важные люди оказали влияние на 14% респондентов, а биографии известных писателей вдохновили 4%.

Топ-25 авторов, вдохновляющих на писательство:

Джоан Роулинг — 11%;

Александр Дюма — 11%;

Кир Булычев — 10%;

Джон Толкин — 9%;

Жюль Верн — 7%;

Александр Пушкин — 6%;

Андрей Белянин — 5%;

Артур Конан Дойл — 4%;

Александр Волков — 4%;

Николай Носов — 4%;

Агата Кристи — 4%;

Джейн Остен — 4%;

Братья Стругацкие — 3%;

Стивен Кинг — 3%;

Михаил Булгаков — 3%;

Александр Беляев — 3%;

Михаил Лермонтов — 2%;

Марк Твен — 2%;

Владислав Крапивин — 2%;

Маргарет Митчелл — 2%;

Федор Достоевский — 2%;

Рэй Брэдбери — 2%;

Сестры Бронте — 2%;

Эдгар Райс Берроуз — 2%;

Александр Грин — 2%.

Книги, которые вдохновили начать писать:

«Гарри Поттер» — 11%;

«Властелин колец» — 8%;

«Волшебник Изумрудного города» — 6%;

«Три мушкетера» — 3%;

«Таня Гроттер» — 3%;

«Мастер и Маргарита» — 3%;

«Джейн Эйр» — 3%;

сказки народов мира — 2%;

цикл книг об Алисе Селезневой — 2%;

«Сумерки» — 2%;

«Граф Монте-Кристо» — 2%;

Трилогия о Незнайке — 2%;

«Гордость и предубеждение» — 1%;

«Маленький принц» — 1%;

«Два капитана» — 1%;

«Капитанская дочка» — 1%;

«Золушка» — 1%;

«Триумфальная арка» — 1%.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова