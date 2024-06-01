Нетаньяху: война в секторе Газа продолжится до достижения заявленных целей

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа, пока не будут достигнуты заявленные цели, сообщает RT.

Среди них он назвал освобождение всех заложников, полную ликвидацию движения ХАМАС и предоставление гарантий того, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля.



В своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, Нетаньяху подчеркнул, что идея о постоянном прекращении огня до выполнения этих условий неприемлема. Это заявление было сделано на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и сектором Газа.

Напомним, международный уголовный суд добивается ордеров на арест лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта. Все они обвиняются в совершении военных преступлений.