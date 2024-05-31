Минюст России впервые с апреля обновил список иноагентов
Министерство юстиции России внесло изменения в список лиц, выполняющих функции иностранных агентов. В обновленном реестре появились новые имена и организации:
- Мария Андреева* — активистка;
- Екатерина Дунцова* — журналистка и экс-депутат Ржевской городской думы;
- Павел Иванов* — активист,
- Марина Литвинович* — политолог, журналистка и правозащитница;
- Движение «Путь домой*»;
- интернет-проект SOTA*;
- проект Republic*.
До этого в последний раз Минюст обновлял реестр 12 апреля. Тогда статус иноагента в том числе присвоили журналистке и писательнице Асе Казанцевой*.
Справка
*Внесены Министерством юстиции России в список иностранных агентов.