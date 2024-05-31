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Минюст России впервые с апреля обновил список иноагентов

22:30, 31.05.2024

Министерство юстиции России внесло изменения в список лиц, выполняющих функции иностранных агентов. В обновленном реестре появились новые имена и организации:

  • Мария Андреева* — активистка;
  • Екатерина Дунцова* — журналистка и экс-депутат Ржевской городской думы;
  • Павел Иванов* — активист,
  • Марина Литвинович* — политолог, журналистка и правозащитница;
  • Движение «Путь домой*»;
  • интернет-проект SOTA*;
  • проект Republic*.

До этого в последний раз Минюст обновлял реестр 12 апреля. Тогда статус иноагента в том числе присвоили журналистке и писательнице Асе Казанцевой*.

Справка

*Внесены Министерством юстиции России в список иностранных агентов.

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