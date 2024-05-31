В Татарстане инспектор центра ГИМС признался в получении взяток за экзамен по судовождению

Сегодня Следком по Татарстану сообщил о возбуждении коррупционного дела против 46-летнего госинспектора по маломерным судам центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ. Ему вменяют две взятки на общую сумму 40 тысяч рублей каждая, уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя регионального управления СК Андрей Шептицкий.



По версии следствия, осенью 2022 года инспектор через посредников получил по 20 тысяч рублей от двух жителей Нижнекамска и Набережных Челнов — в качестве незаконного вознаграждения за проставление отметки об успешной сдаче теоретической и практической части экзамена на право управления маломерными судами. При этом сами навыки судовождения не проверялись.

Данные факты были выявлены в ходе следственных действий, а также оперативных мероприятий совместно с сотрудниками экономической полиции и УФСБ по Татарстану.

На обнародованной СК записи из кабинета следователя инспектор признает вину.