В селе Новый Кинер Татарстана без водопровода остаются 10 домохозяйств

Фото: Динар Фатыхов

Ильфат Салихзянов, житель села Новый Кинер, уже больше 40 лет пользуется колодцем, который он пробурил вместе с братом в 1982 году, об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Однако в последние годы стало сложнее: вода жесткая, а насосы регулярно выходят из строя.



Салихзянов — отец восьмерых детей, трое из которых несовершеннолетние. Старшие дети выросли без централизованного водоснабжения, младшие — растут в таких же условиях. В апреле Ильфат обратился сразу в три инстанции: водоканал, сельсовет и районный исполком. Он просил подключить его дом к системе водоснабжения.

Спустя месяц пришли ответы. Один из них поразил пенсионера: в ООО «Водоканал-Сервис» сообщили, что подключение возможно за 1,5 млн рублей. Исполком ответил, что в местном бюджете просто нет денег. Также в ответе было указано, что будет необходимо проложить 750 метров труб, так как источник воды далеко. По этим линиям пролегают подземные газовые трубы и телефонный кабель.

Сейчас без водопровода находятся четыре улицы или 10 домохозяйств. Частично проблему решила программа «Чистая вода», по которой несколько лет назад проложили новые сети. Но в этом году рассчитывать можно только на программу самообложения.

Рената Валеева