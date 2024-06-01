«Навигатор» проведет обучение работников молодежной политики Татарстана за 8,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» организует и проводит обучающие программы для действующих руководителей и специалистов молодежной политики. Программы направлены на повышение квалификации. Сейчас «Навигатор» ищет подрядчика, узнало «Реальное время».



В рамках первого этапа проекта будет проведено несколько комплексов:

курс повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью «Ставка на компетенции»;

вебинары для подростков;

стажировочные площадки на базе учреждений молодежной политики;

профилактическая игра «Мой выбор — жизнь»;

курсы для руководителей органов по делам молодежи;

практический семинар на тему семейных ценностей.

Во втором этапе участников ждет:

аудит реализации молодежной политики в муниципальных образованиях;

второй курс повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью «Ставка на компетенции»;

долгосрочный тренинг-курс по подготовке молодежных тренеров неформального образования:

образовательный интерактив по развитию лидерства для членов молодежного правительства;

вебинары для молодежи.

Цена программы составит 8,6 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет и бюджет Татарстана.