«Навигатор» проведет обучение работников молодежной политики Татарстана за 8,6 млн рублей
ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» организует и проводит обучающие программы для действующих руководителей и специалистов молодежной политики. Программы направлены на повышение квалификации. Сейчас «Навигатор» ищет подрядчика, узнало «Реальное время».
В рамках первого этапа проекта будет проведено несколько комплексов:
- курс повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью «Ставка на компетенции»;
- вебинары для подростков;
- стажировочные площадки на базе учреждений молодежной политики;
- профилактическая игра «Мой выбор — жизнь»;
- курсы для руководителей органов по делам молодежи;
- практический семинар на тему семейных ценностей.
Во втором этапе участников ждет:
- аудит реализации молодежной политики в муниципальных образованиях;
- второй курс повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью «Ставка на компетенции»;
- долгосрочный тренинг-курс по подготовке молодежных тренеров неформального образования:
- образовательный интерактив по развитию лидерства для членов молодежного правительства;
- вебинары для молодежи.
Цена программы составит 8,6 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет и бюджет Татарстана.ОбществоОбразование Татарстан