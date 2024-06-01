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«Навигатор» проведет обучение работников молодежной политики Татарстана за 8,6 млн рублей

16:02, 01.06.2024
«Навигатор» проведет обучение работников молодежной политики Татарстана за 8,6 млн рублей
Фото: Максим Платонов

ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» организует и проводит обучающие программы для действующих руководителей и специалистов молодежной политики. Программы направлены на повышение квалификации. Сейчас «Навигатор» ищет подрядчика, узнало «Реальное время».

В рамках первого этапа проекта будет проведено несколько комплексов:

  • курс повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью «Ставка на компетенции»;
  • вебинары для подростков;
  • стажировочные площадки на базе учреждений молодежной политики;
  • профилактическая игра «Мой выбор — жизнь»;
  • курсы для руководителей органов по делам молодежи;
  • практический семинар на тему семейных ценностей.

Во втором этапе участников ждет:

  • аудит реализации молодежной политики в муниципальных образованиях;
  • второй курс повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью «Ставка на компетенции»;
  • долгосрочный тренинг-курс по подготовке молодежных тренеров неформального образования:
  • образовательный интерактив по развитию лидерства для членов молодежного правительства;
  • вебинары для молодежи.

Цена программы составит 8,6 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет и бюджет Татарстана.

ОбществоОбразование Татарстан

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