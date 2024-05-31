В 2025 году столицей фестиваля «Российская студенческая весна» станет Татарстан

Студенты из вузов Татарстана успешно выступили на Всероссийском фестивале «Студенческая весна», который проходил в Саратове, сообщает Минмол республики. Команда Татарстана заняла второе место в общем зачете и третье место в направлении «Региональная программа».



Делегация Татарстана состояла из 90 представителей из 10 высших учебных заведений. Они представили 38 номеров в 10 направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Мода», «Видео», «Арт» и «Региональная программа».

Министр по делам молодежи Ринат Садыков отметил, что студенты из Татарстана в очередной раз заняли высокое место на фестивале и республика получила право проведения Всероссийской студенческой весны в 2025 году. По словам министра, это результат большой работы команд вузов, ректоров и самих инициативных молодых людей.

По итогам фестиваля республика получила 17 призовых мест и два победных грантовых проекта с суммой более 1,5 млн рублей. взято с сайта minmol.tatarstan.ru

Кроме того, на этой же площадке подвели итоги защиты проектов участников Всероссийского конкурса молодежных проектов России. Из них два победителя из Татарстана — Глеб Кордияк на свой проект по развитию студенческих отрядов получил 900 тысяч рублей, Дмитрий Томкевич на организацию медиалаборатории «Поток» — 650 тысяч рублей.

В 2024 году фестиваль пройдет в рамках Года семьи и будет приурочен к 90-летию со Дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина под слоганом «Студвесна. Ближе к звездам». Конкурсная программа фестиваля пройдет с 27 по 30 мая 2024 года и включит в себя 10 направлений.



Рената Валеева