На сайте РЖД появилась услуга перевозки в поезде животных без владельцев

Фото: Динар Фатыхов

Холдинг сообщил в своем телеграм-канале, что теперь оформить перевозку животного без сопровождения владельца можно онлайн на сайте РЖД. Больше не нужно идти в специализированные багажные кассы, сделать это можно быстро и просто на сайте компании.



Чтобы воспользоваться услугой перевозки животного без сопровождающего, необходимо:

указать начальную и конечную точки маршрута;

выбрать поезд с соответствующей услугой;

заполнить заявление в личном кабинете, указав данные о животном, информацию об уходе, а также контактные данные отправителя и получателя;

забронировать и оплатить услугу.

После выполнения всех шагов в личном кабинете пользователя в разделе «Мои заказы» отобразятся заявление и квитанция. Далее документы нужно будет распечатать и предъявить проводнику вагона.

В РЖД добавили, что с января по апрель 2024 года поездами дальнего следования без сопровождения владельцев было перевезено более 24 тыс. животных. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с момента запуска услуги в 2018 году без сопровождения перевезли более 200 тыс. питомцев.