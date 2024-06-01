Кабмин выделит более 4 млрд рублей на инфраструктуру туристических кластеров в регионах

Фото: Максим Платонов

Правительство России выделило более 4,4 миллиарда рублей для развития инфраструктуры туристических кластеров, сообщает «Интерфакс».



Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, в 2024 году ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование туристических кластеров. В список вошли Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня, Хабаровский край, Калининградская, Оренбургская и Тверская области.

Эти средства помогут завершить строительство инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоши в Тверской области. Кроме того, будет достроена велодорожка вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы в Калининградской области. Также благодаря перераспределению средств появится возможность закончить строительство автодороги Гузерипль — плато Лагонаки в Адыгее.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Распоряжение о перераспределении средств подписал премьер России Михаил Мишустин. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 30 мая.

Напомним, ожидается, что в 2024 году туристическая активность в Татарстане вырастет. Этому будет способствовать проведение саммита БРИКС.

Рената Валеева