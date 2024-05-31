ФСК Регион организует праздничные мероприятия на День защиты детей в Казани

Фото: Максим Платонов

Мастер-классы, конкурсы с призами, захватывающая 3D-фотозона и гигантские пазлы — ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, приглашает жителей и гостей Казани отметить День защиты детей в парке «УРАМ». Мероприятие состоится в субботу, 1 июня.

Развлекательная программа начнется в 11.00 и продолжится до 20.00 (0+). На протяжении всего мероприятия участников будут сопровождать профессиональные промоутеры, готовые помочь и направить. Все юные гости смогут поучаствовать в конкурсах и получить призы.

«Мы впервые участвуем в таком мероприятии в Казани и хотим, чтобы все дети смогли стать частью нашего захватывающего события, где творчество, строительство и развлечения объединяются в одно незабываемое приключение. Наша локация будет состоять из нескольких зон для разного возраста и интересов. Специально для этого мы создали необычную фотозону, которая переносит участников в наш ЖК «ФоРест», а с помощью больших кубов и пазлов дети смогут попробовать себя в роли строителей нашего нового жилого комплекса», — сказала директор департамента маркетинга и PR ФСК Регион Ольга Воинова.

Напомним, в Республике Татарстан ФСК Регион ведет строительство жилого комплекса комфорт-класса «ФоРест» в поселке Октябрьский, Зеленодольский район. Проект планируется реализовать в четыре очереди.

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