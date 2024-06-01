Продажи комикса «Майор Гром. Том 5. Игра» выросли в 5 раз после выхода фильма

Фото: Динар Фатыхов

В сети книжных магазинов «Читай-город» зафиксировали значительный рост продаж комиксов «Майор Гром» и «Игорь Гром» после премьеры фильма «Майор Гром. Игра». Сравнивались данные первых выходных после выхода фильма (25—26 мая) с предыдущими выходными (18—19 мая).

Лидером продаж стал комикс «Майор Гром. Том 5. Игра», выпущенный в 2016 году. Его продажи увеличились в пять раз после премьеры фильма. Другие комиксы о Майоре Громе показали рост продаж в три раза за тот же период.

Серия «Майор Гром» — одна из самых популярных среди русскоязычных комиксов в сети «Читай-город». Пятый том «Игра» занимает четвертое место по продажам за май, уступая только комиксам «История России в комиксах. От древних славян до Владимира Путина» и циклу Федора Нечитайло «Земля королей. Трефовый том» и «Земля королей. Червовый том». Суммарно по количеству проданных комиксов, цикл «Майор Гром» занимает первое место по продажам с начала 2024 года.

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Екатерина Петрова