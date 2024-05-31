Издательская группа «Эксмо-АСТ» приостановила поставки книг в сеть «Лабиринт» из-за долгов

Фото: Екатерина Петрова

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» приостановила поставки книг в сеть «Лабиринт» из-за значительной задолженности. Как сообщил совладелец группы Олег Новиков, долг «Лабиринта» перед издательствами группы составляет «сотни миллионов рублей».

Проблемы с задолженностью появились еще в 2023 году, и с начала 2024 года «Эксмо-АСТ» сократило поставки, ведя переговоры о погашении долгов. Однако достигнутые договоренности не были выполнены в срок. В результате издательская группа решила временно приостановить поставки до урегулирования всех финансовых вопросов. Новиков выразил надежду, что ситуация разрешится в течение недели и поставки будут возобновлены.

«Лабиринт» уже сталкивался с прекращением сотрудничества со стороны ряда крупных издательств. В 2007 году издательство «Росмэн» полностью прекратило поставки книг в эту сеть. В 2017 году аналогичное решение приняли издательства «Альпина Паблишер» и «Азбука-Аттикус». В конце 2023 года издательство «Рипол Классик» также прекратило поставки из-за задолженности и невыгодных условий сотрудничества.

Кроме того, некоторые контрагенты, включая книготорговую компанию БММ, уже подали судебные иски против «Лабиринта». В мае 2024 года ФНС приостановила операции по счетам ООО «Сервисная компания «Лабиринт» и ООО «Лабиринт-айти» в Сбербанке и Совкомбанке.

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Екатерина Петрова