В России к началу лета открыты 108 пляжей, на 50 меньше, чем в прошлом году

Фото: Динар Фатыхов

К началу лета в России введено в эксплуатацию около 110 пляжей, что почти на 50 меньше, чем в прошлом году. Большинство из них расположены в Крыму и Краснодарском крае, сообщает ТАСС. В пресс-службе МЧС России сообщили, что ежегодно декларируется порядка 1,8 тыс. пляжей, и на данный момент эксплуатируется 108 из них.



В ведомстве также отметили, что специалисты проводят надзорные мероприятия на пляжах. На данный момент их было уже 23, но нарушений обязательных требований, которые могли бы повлечь за собой запрещение эксплуатации пляжей или привлечение их владельцев к административной ответственности, не выявлено.

Кроме того, в целях недопущения несчастных случаев проведено более 1,8 тыс. профилактических мероприятий. В МЧС напомнили, что ведомство не участвует в оборудовании пляжей и введении их в эксплуатацию.

Напомним, в Татарстане продолжают подготовку к пляжному сезону. В этом году уже оборудовано 56 пляжей, а всего планируется открыть 67 мест отдыха у воды.

Рената Валеева