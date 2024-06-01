Путин поздравил участников мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к участникам праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей.

В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил вклад Российского детского фонда в укрепление семейных ценностей и его важную роль в оказании помощи детям и семьям бойцов — участников специальной военной операции.



— Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности, — написал Путин.



По инициативе Российского детского фонда уже давно существует традиция отмечать праздник в Москве, в кругу друзей. Сегодня Москва встречает ребят из разных городов, поселков и новых регионов России, а также делегации из стран СНГ. Глава государства выразил уверенность, что праздник пройдет успешно, а экскурсии, спектакли, походы в музеи и на выставки надолго запомнятся юным гостям столицы.

Рената Валеева