За последний год в Татарстане произошло снижение ипотечных ставок на новостройки на 5%

Фото: Максим Платонов

По данным Банка России, в январе — апреле 2024 года объем ипотечного кредитования в долевом строительстве в Татарстане составил 21,27 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года (19,69 млрд рублей), сообщили «Реальному времени» специалисты «Единого ресурса застройщиков».



За 4 месяца 2024 года в Татарстане выдали 3,9 тыс. ипотек на покупку новостроек. Это по сравнению с прошлым годом на 5% меньше.

В апреле 2024-го объем ипотечных кредитов для долевого строительства вырос на 19,9% относительно апреля 2023-го. Он достиг 6,47 млрд рублей против 5,39 млрд рублей годом ранее.

За первые четыре месяца 2024-го рост объема ипотечных кредитов составил 8%, при этом в период с января по март он был 3,5%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако стоит отметить, что наряду с ростом ипотечного кредитования на рынке долевого строительства наблюдается увеличение объема всех видов кредитов на 32,7%. В январе — апреле 2024 года их общий объем составил 74,73 млрд рублей, а годом ранее — 56,31 млрд рублей. При этом все виды ипотечных жилищных кредитов в этот период уменьшились на 7,7%, составив 16,59 млрд рублей по сравнению с 17,97 млрд рублей в 2023 году.



Напомним, в 2023 году жилье в Казани стало доступнее, чем годом ранее. Если в 2020—2022 гг. в стране наблюдалось снижение доступности жилья, то в 2023 году отмечается положительное изменение.

Рената Валеева