«Игра в кальмара», k-pop и манга: почему все сходят с ума от азиатской культуры

Переводчики китайской, японской и корейской литературы рассказали о тренде на Азию

Фото: Екатерина Петрова

Сериал «Игра в кальмара», южнокорейский фильм «Паразиты», книга китайского писателя Лю Цысиня «Задача трех тел» и одноименной сериал, который недавно вышел на Netflix. А также дорамы, k-pop, аниме и манга. Все это — часть азиатской культуры, которая невероятно популярна в последние годы. Почему современное молодое поколение зачитывается японской, китайской и корейской литературой? Об этом переводчики Наталья Румак, Юлия Каретникова и Дарья Мавлеева рассказали на фестивале-форуме «Литературный флагман России».

Секрет успеха азиатской литературы

Переводчица с китайского языка Юлия Каретникова примерно в том же возрасте, что и поклонники азиатской культуры. Она перевела известную новеллу-дилогию «Поразительное на каждом шагу» китайской писательницы Тун Хуа. Юлия объясняет высокий интерес к азиатской культуре ее необычностью по сравнению с европейской и американской литературой, своего рода свежестью для тех, кто уже пресытился.

— Ты прочитал «Властелин колец», «Ведьмака», прочитал про темных и светлых эльфов, прочитал про все на свете. И тут ты включаешь китайский сериал, видишь молодых длинноволосых людей в летящих одеждах, они парят под куполом и сражаются так, как люди не могут. Это врывается в твою жизнь, и, попробовав один раз, уже не можешь остановиться. Потому что это что-то новое, которое отличается от всего, что ты видел до этого, — рассказала Юлия Каретникова.

Переводчица с китайского языка Юлия Каретникова. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Наталья Румак, которая занимается переводами с японского языка, считает, что увлечение азиатской культурой в последние годы — это не что-то новое. В середине и в конце XIX века Европа познакомилась с японским искусством. Началось с фарфора, затем гравюры, кимоно и т. д. Так появилось понятие «японизм», которое особенно сильно проявилось в живописи Европы и США, а затем распространилось на все сферы искусства: архитектуру, одежду, фотографию, музыку, театр, кулинарию и, конечно же, литературу. То, что мы видим сегодня, по словам Румак, — это очередной всплеск уже давнего интереса к азиатской культуре.

— На мой взгляд, этот интерес всегда был. Но он волнообразный. Во времена моего детства появились необычные японские мультфильмы. Сейчас пошли новые волны: мы познакомились с аниме, вслед за мангой в России появилась азиатская беллетристика, которую тоже стали читать, — добавила Наталья Румак.

Но если китайская и японская культура приходили к нам постепенно и ненавязчиво, то с Южной Кореей история немного другая. Правительство этой страны целенаправленно вкладывало деньги в так называемую политику мягкой силы. На протяжении многих лет Корея последовательно продвигала свою культуру во внешний мир.

— Корея изучала книжный рынок и то, что популярно внутри страны. Очень многие произведения сначала выходили на интернет-платформах. Корейцы подмечали их высокую популярность и переводили в печатный вид. Южнокорейский институт переводов всячески стимулирует издание корейской литературы на других языках, — рассказала переводчица с корейского языка Дарья Мавлеева.

Переводчица с корейского языка Дарья Мавлеева. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но, кроме этого, она отметила универсальность и одновременно уникальность корейской литературы. Дарья сказала, что корейцы часто поднимают в книгах общечеловеческие темы, но вписывают их в свой экзотичный культурный ландшафт. По мнению переводчицы, именно в этом и состоит секрет успеха корейской литературы.

Очень похожие, но совершенно разные

На первый взгляд может показаться, что китайская, корейская и японская культуры очень похожи. Но это только на первый взгляд. У них есть существенные отличия, в том числе, как сами народы воспринимают мир и транслируют его через искусство.

— У китайцев это стремление к красоте. Это удивительный, волшебный мир, в который человек попадает, когда включает новую серию сериала или погружается в чтение книги. Китайскую литературу и творчество отличает стремление достигнуть абсолюта красоты, показать, насколько она безгранична, и одновременно попытаться нащупать эти границы. Китайцы стараются продемонстрировать все самое красивое, что только может быть, запихать все это в одно произведение и кинуть читателю в лицо со словами: «Держи, вдохни это!» И это что-то потрясающее, — рассказала Юлия Каретникова.

Переводчица с японского языка Наталья Румак. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Японская культура, к слову, выросла из китайской. Как, впрочем, и вся культура того региона. Но, кроме китайского, у японцев много заимствований и из других культур, в том числе из европейской.

— Японцы славятся тем, что они все заимствованное перерабатывают и делают что-то абсолютно свое. Они, с одной стороны, вышли из китайской литературы, а с другой стороны — из собственной. Первый роман в мировой литературе был написан именно в Японии в XI веке, причем женщиной. И если Китай пытается показать самое красивое, то Япония пытается показать красивое во всем. Все может быть красивым. Разбитая чашка может быть красивой. У них есть очарование несовершенством, — рассказала Наталья Румак об особенностях японской литературы.

А вот корейская литература при всей своей экзотичности пересекается с русской классикой. Дарья Мавлеева отметила, что у корейцев часто бывают отсылки к Достоевскому и к Гоголю. К тому же им очень близка тема маленького человека. Именно эта близость с русской литературой, по словам переводчицы, делает корейские произведения понятными для читателей из России. Но, кроме этого, в книгах авторов из Кореи можно найти отсылки к глобальному философскому контексту.

— Сейчас в Корее популярна литература личностного роста, поданная как художественное произведение. В них одна мысль повторяется как мантра. Это непривычный для нас жанр, — сказала Дарья Мавлеева об отличиях корейской литературы.

Кстати, в последнее время у японцев и корейцев появилось направление в литературе, которое с большой вероятностью будет также дико популярно и в России. Это хиллинг-литература. Вероятно, вы слышали про скандинавское хюгге. Это слово означает чувство уюта и комфортного общения в совокупности с ощущением благополучия и удовлетворенности. Хюгге по-корейски в литературе — это и есть хиллинг.

— Корейцы постепенно уходят от тяжелой литературы травмы к более легкому чтению. Человек прочитает книгу и ему будет уютно, комфортно, не будет тяжелых размышлений. Корейцы говорят, что проблемы есть, но не нужно воспринимать их слишком в лоб, а нужно решать обходными путями и даже уйти в эскапизм, как продуктивную стратегию адаптации. То есть корейцы предлагают уйти от проблем в комфортное пространство, к примеру, это может быть книжный магазин, как в книге «Добро пожаловать в «Книжный в Хюнамдоне». В книжном они собираются с приятными людьми, с которыми комфортно общаться и с которыми нет никакой предыстории. Так герои постепенно переосмысливают свою проблему, — рассказала о последних тенденциях в корейской литературе Дарья Мавлеева.

Возможно, когда в России насытятся литературой травмы, которой становится все больше и больше на книжном рынке, тогда мы тоже найдем свой хюгге или хиллинг. Теперь даже интересно пофантазировать: у нас это будут тоже книжные магазины, а может быть кафешки или посиделки с бабушкиными пирожками на даче.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».