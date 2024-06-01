Путин пообещал ускорить работу по соцподдержке некоторых категорий участников СВО

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что работа правительства по оказанию социальной поддержки некоторым категориям участников специальной военной операции будет ускорена. Соответствующее поручение глава государства пообещал дать Кабинету министров, сообщает RT.



На встрече с президентом председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила о случаях, когда затягивается время выдачи удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО, а также при оформлении инвалидности как участников боевых действий для тех, кто состоял в ЧВК или был защитником Донбасса.

В ответ на это Путин подчеркнул, что к решению таких задач следует подходить комплексно. По его словам, здесь «нет вопросов первостепенного значения и второго уровня».

— Безусловно, это все должно быть отрегулировано. Я сделаю все для того, чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу, — сказал Путин.

Также в ходе встречи глава государства заявил, что бойцы ЧВК и добровольцы должны получать поддержку фонда «Защитники Отечества».

Напомним, с 1 июня фонд «Защитники Отечества» приступил к обеспечению ветеранов специальной военной операции (СВО) автомобилями с ручным управлением.