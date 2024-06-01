В школах Кировской области появится урок семьеведения

Фото: Максим Платонов

К началу учебного года в школах Кировской области может появиться новый факультативный предмет — «Семьеведение», сообщает портал istochnik.online со ссылкой на заявление Законодательного собрания региона.

Институт развития образования Кировской области уже разработал образовательную программу на уровне региона. Вице-спикера ЗСКО Ирина Морозова отметила, что предмет будет фундаментальным.

Еще в начале апреля заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, что с 1 сентября 2024 года в школах России для учеников старших классов в рамках внеурочных занятий или внеклассной работы будет введен предмет «Семьеведение».

Разиль Самигуллин