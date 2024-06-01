Экономический ущерб от инфекционных заболеваний в России превысил 1 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Экономический ущерб, нанесенный инфекционными заболеваниями в России за 2023 год, составил более 1 триллиона рублей, следует из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году».



В докладе указано, что общий экономический ущерб составил 1 087 миллиардов 714 миллионов 864 тысячи рублей. Из них более 823 миллиардов 609 миллионов пришлось на острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации, более 154 миллиардов 36 миллионов — на COVID-19, более 36 миллиардов 746 миллионов — на ветряную оспу. Также в пятерку вошли острые кишечные инфекции и грипп.

Благодаря снижению заболеваемости был предотвращен ущерб почти на 866 млрд рублей. В Роспотребнадзоре уточнили, что суммарно абсолютные показатели экономического ущерба, нанесенного инфекционными и паразитарными заболеваниями, в 2023 году по сравнению с 2022 годом (с учетом инфляции) снизились.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость детей в летних оздоровительных лагерях в России снизилась более чем в два с половиной раза. Если в 2014 году было зарегистрировано 518 случаев на 100 тысяч человек, то в 2023 году этот показатель составил всего 192 случая.

Рената Валеева