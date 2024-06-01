«Букмейт» назвал самые популярные аудиокниги весны

Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис «Букмейт» проанализировал данные пользователей за март — май 2024 года и составил рейтинг самых популярных аудиокниг. В художественной литературе лидером стал герметичный триллер Яны Вагнер «Тоннель». Нон-фикшн литературу возглавила книга Михаила Лабковского «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем». Самая популярная детская аудиокнига — «Женькин клад и другие школьные рассказы» Игоря Носова.

В художественной литературе главными темами весны стали триллеры, фантастика и сверхъестественное.

Художественные аудиокниги весны в Букмейте:

«Тоннель» — Яна Вагнер («Вимбо»);

«Дюна» — Фрэнк Герберт («Эвербук»);

«Увидимся в августе» — Габриэль Гарсиа Маркес (АСТ);

«Кадавры» — Алексей Поляринов (Inspiria);

«Великие научно-фантастические рассказы, год 1939» — антология под редакцией Айзека Азимова и Мартина Гринберга («Эвербук»);

«Песок» — Хью Хауи («Азбука-Аттикус»);

«Дом на болотах» — Зои Сомервилл («Дом историй»);

«Евгений Онегин» — Александр Пушкин (Мультимедийное издательство Стрельбицкого, Inspiria);

«Край чудес» — Ольга Птицева (оригинальный проект «Букмейта»);

«Йеллоуфейс» — Ребекка Куанг (Fanzon).

Книги о психологии и саморазвитии по-прежнему сохраняют актуальность и составляют больше половины весеннего рейтинга среди нон-фикшн литературы.

Нон-фикшн аудиокниги весны в Букмейте:

«Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» — Михаил Лабковский (Inspiria);

«Сказать жизни «ДА!»: психолог в концлагере» — Виктор Франкл («Альпина Паблишер»);

«Купи себе эти чертовы лилии. И другие целительные ритуалы для настройки своей жизни» — Тара Шустер («Бомбора»);

«Любовь и кофе. Терапевтические стихи» — Татьяна Мужицкая («Бомбора»);

«Вся методика Джона Кехо. Подсознание исполнит ваше желание!» — Валерий Гофман (АСТ);

«The Last of Us. Как серия исследует человеческую природу и дарит неповторимый игровой опыт» — Николя Денешо («Бомбора»);

«Прежде чем мы привяжемся. Почему мы повторяем одни и те же ошибки в отношениях с разными людьми» — Дарья Митрофанова (АСТ);

«Самый богатый человек в Вавилоне» — Джордж Самюэль Клейсон (AB Publishing, «Бомбора»);

«Жизнь в средневековом городе» — Джозеф Гис, Фрэнсис Гис («Азбука-Аттику«с);

«Ты как, только честно? Прислушайся к себе и начни жить по-настоящему» — Дженна Кутчер («Альпина Паблишер»).

Рецензию на книгу Виктора Франкла «Сказать жизни «ДА!»: психолог в концлагере» читайте здесь.

Большую часть рейтинга детской литературы составляют сказки: от «Подарков феи» Шарля Перро и «Приключений Домовят» Дмитрия Емца до сборников русских народных сказок.

Детские аудиокниги весны в «Букмейте»:

«Женькин клад и другие школьные рассказы» — Игорь Носов («Азбука-Аттикус»);

«Смешарики. Волшебные приключения» — Михаил Черняк («Эксмо»);

«365 лучших сказок и басен мира» — Оскар Уайльд (Мультимедийное издательство Стрельбицкого);

«Приключения Домовят» — Дмитрий Емец;

«Что было в сумке у кенгуру?» — Андрей Усачев («Вимбо»);

«Русские народные сказки о животных» (АСТ);

«Подарки феи» — Шарль Перро (Мультимедийное издательство Стрельбицкого);

«Съедобные сказки» — Мария Трауб (АСТ);

«Мармеладная бабушка» — Валентин Постников («Ардис»);

«Фиксики. Механика» («Эксмо»).

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова