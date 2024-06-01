«Букмейт» назвал самые популярные аудиокниги весны
Книжный сервис «Букмейт» проанализировал данные пользователей за март — май 2024 года и составил рейтинг самых популярных аудиокниг. В художественной литературе лидером стал герметичный триллер Яны Вагнер «Тоннель». Нон-фикшн литературу возглавила книга Михаила Лабковского «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем». Самая популярная детская аудиокнига — «Женькин клад и другие школьные рассказы» Игоря Носова.
В художественной литературе главными темами весны стали триллеры, фантастика и сверхъестественное.
Художественные аудиокниги весны в Букмейте:
- «Тоннель» — Яна Вагнер («Вимбо»);
- «Дюна» — Фрэнк Герберт («Эвербук»);
- «Увидимся в августе» — Габриэль Гарсиа Маркес (АСТ);
- «Кадавры» — Алексей Поляринов (Inspiria);
- «Великие научно-фантастические рассказы, год 1939» — антология под редакцией Айзека Азимова и Мартина Гринберга («Эвербук»);
- «Песок» — Хью Хауи («Азбука-Аттикус»);
- «Дом на болотах» — Зои Сомервилл («Дом историй»);
- «Евгений Онегин» — Александр Пушкин (Мультимедийное издательство Стрельбицкого, Inspiria);
- «Край чудес» — Ольга Птицева (оригинальный проект «Букмейта»);
- «Йеллоуфейс» — Ребекка Куанг (Fanzon).
Книги о психологии и саморазвитии по-прежнему сохраняют актуальность и составляют больше половины весеннего рейтинга среди нон-фикшн литературы.
Нон-фикшн аудиокниги весны в Букмейте:
- «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» — Михаил Лабковский (Inspiria);
- «Сказать жизни «ДА!»: психолог в концлагере» — Виктор Франкл («Альпина Паблишер»);
- «Купи себе эти чертовы лилии. И другие целительные ритуалы для настройки своей жизни» — Тара Шустер («Бомбора»);
- «Любовь и кофе. Терапевтические стихи» — Татьяна Мужицкая («Бомбора»);
- «Вся методика Джона Кехо. Подсознание исполнит ваше желание!» — Валерий Гофман (АСТ);
- «The Last of Us. Как серия исследует человеческую природу и дарит неповторимый игровой опыт» — Николя Денешо («Бомбора»);
- «Прежде чем мы привяжемся. Почему мы повторяем одни и те же ошибки в отношениях с разными людьми» — Дарья Митрофанова (АСТ);
- «Самый богатый человек в Вавилоне» — Джордж Самюэль Клейсон (AB Publishing, «Бомбора»);
- «Жизнь в средневековом городе» — Джозеф Гис, Фрэнсис Гис («Азбука-Аттику«с);
- «Ты как, только честно? Прислушайся к себе и начни жить по-настоящему» — Дженна Кутчер («Альпина Паблишер»).
Рецензию на книгу Виктора Франкла «Сказать жизни «ДА!»: психолог в концлагере» читайте здесь.
Большую часть рейтинга детской литературы составляют сказки: от «Подарков феи» Шарля Перро и «Приключений Домовят» Дмитрия Емца до сборников русских народных сказок.
Детские аудиокниги весны в «Букмейте»:
- «Женькин клад и другие школьные рассказы» — Игорь Носов («Азбука-Аттикус»);
- «Смешарики. Волшебные приключения» — Михаил Черняк («Эксмо»);
- «365 лучших сказок и басен мира» — Оскар Уайльд (Мультимедийное издательство Стрельбицкого);
- «Приключения Домовят» — Дмитрий Емец;
- «Что было в сумке у кенгуру?» — Андрей Усачев («Вимбо»);
- «Русские народные сказки о животных» (АСТ);
- «Подарки феи» — Шарль Перро (Мультимедийное издательство Стрельбицкого);
- «Съедобные сказки» — Мария Трауб (АСТ);
- «Мармеладная бабушка» — Валентин Постников («Ардис»);
- «Фиксики. Механика» («Эксмо»).
Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
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