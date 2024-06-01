В Казани завершилось благоустройство сквера Котельникова

Фото: Реальное время

В Казани завершились работы по благоустройству сквера им. В.А. Котельникова. Это первое общественное пространство, которое обновили в рамках подготовки к саммиту БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии.



В ходе работ на площади 694 м2 была уложена тротуарная плитка трех видов с добавлением натуральной мраморной крошки в верхнем слое. Общая площадь пешеходных покрытий составит 1,4 тыс. м2.

Для отдыха горожан в сквере установили около 35 чугунных скамеек, стульев и столов. Кроме того, были проведены работы по озеленению территории на площади 5,5 тыс. м2. Появились цветники с 1,5 тысячами многолетних теневыносливых растений (лилии, пионы, ирисы, медуница сахарная и другие). Рабочие также высадили тысячу кустарников: сирень обыкновенную и белую, чубушник, спирею, рябинник.



Помимо этого, в сквере Котельникова установили ряд невысоких светильников, создающих атмосферу спокойствия, заменили 12 стилизованных светоточек и добавили еще семь аналогичных. Безопасность на территории общественного пространства обеспечена с помощью системы видеонаблюдения.

Таким образом, сквер Котельникова стал не только комфортным пространством для отдыха жителей города, но и данью памяти выдающемуся ученому, который внес значительный вклад в развитие науки и техники.

Напомним, в парке Тысячелетия завершается первый с момента открытия в 2005 году капремонт.

Рената Валеева