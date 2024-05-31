Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Фото: Максим Платонов

Сегодня, в преддверии Международного дня защиты детей, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с предстоящим праздником.

Вот уже на протяжении восьми лет Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ и безвозмездно оказывает помощь. На днях банк передал клинике медицинское оборудование для онкологического отделения.

— Банк «Аверс» является нашим добрым другом и всегда приходит на помощь: покупает оборудование, устраивает праздники, радует наших пациентов подарками. Оборудование, которые мы получили, помогает скорейшему выздоровлению наших пациентов. Мы благодарны Банку «Аверс» за поддержку и за то, что они всегда находят способ подбодрить детишек и их родителей, — с такими теплыми словами благодарности обратился к Банку «Аверс» заместитель главного врача по хирургической помощи ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Михаил Поспелов.

Доброй и важной традицией для банка являются персональные подарки для маленьких пациентов — ежегодно банк дарит детям игры и книги. Вот и сегодня сотрудники банка провели для ребят, проходящих лечение в клинике, квиз по мультфильмам. Все участники викторины получили в подарок настольные игры. Развивающие игры были переданы также в игровые комнаты при различных отделениях клиники.

— Мы дружим с Детской республиканской клинической больницей долгие годы и рады поздравить детей с праздником! От всей души желаем ребятам скорейшего выздоровления, счастья и благополучия, — отметила председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

Подарки достались и детям, обратившимся сегодня в Детскую республиканскую клиническую больницу за консультацией и лечением. Сотрудники Банка «Аверс» подарили ребятам воздушные шары, подарки и пожелали скорейшего выздоровления.