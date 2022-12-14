«Месяц за Рубиконом» и «1984»: названы самые продаваемые книги 2022 года
Библиотека электронных и аудиокниг «ЛитРес» представила рейтинг самых продаваемых изданий в 2022 году. Об этом сообщает РБК.
Согласно рейтингу, первое место по количеству проданных экземпляров — более 74 тысяч, заняла книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Второго места удостоился роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».
Третье место получила книга «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», автором которой является чешская писательница Эдит Ева Эгер. На четвертом месте оказалась книга Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой» — она также стала лидером в категории «Аудиокниги». Пятое место досталось роману «Тревожные люди» шведского писателя Фредерика Бакмана.
Среди новинок этого года самой продаваемой книгой стало произведение Сергея Лукьяненко «Месяц за Рубиконом». Более того, три произведения писателя оказались в десятке лучших книг года.
Самые популярные жанры 2022 года — любовные романы, фэнтези, мотивация и психология, знания и навыки.
Напомним, что в июне 2021 года «ЛитРес» выяснил, что за рубежом на русском языке чаще всего читают романы Виктора Пелевина, Гузель Яхиной, Федора Достоевского и Льва Толстого. Самым популярным классиком признали Михаила Булгакова.
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