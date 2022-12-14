«Месяц за Рубиконом» и «1984»: названы самые продаваемые книги 2022 года

Библиотека электронных и аудиокниг «ЛитРес» представила рейтинг самых продаваемых изданий в 2022 году. Об этом сообщает РБК.

Согласно рейтингу, первое место по количеству проданных экземпляров — более 74 тысяч, заняла книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Второго места удостоился роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».

Третье место получила книга «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», автором которой является чешская писательница Эдит Ева Эгер. На четвертом месте оказалась книга Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой» — она также стала лидером в категории «Аудиокниги». Пятое место досталось роману «Тревожные люди» шведского писателя Фредерика Бакмана.

Фото: pixabay.com

Среди новинок этого года самой продаваемой книгой стало произведение Сергея Лукьяненко «Месяц за Рубиконом». Более того, три произведения писателя оказались в десятке лучших книг года.

Самые популярные жанры 2022 года — любовные романы, фэнтези, мотивация и психология, знания и навыки.

Напомним, что в июне 2021 года «ЛитРес» выяснил, что за рубежом на русском языке чаще всего читают романы Виктора Пелевина, Гузель Яхиной, Федора Достоевского и Льва Толстого. Самым популярным классиком признали Михаила Булгакова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов