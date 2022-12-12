Боррель: главы МИД стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС, подтвердил, что на заседании Совета ЕС главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России и решение будет принято позднее. Он также выразил надежду, что согласовать их получится до конца недели.



— Я уверен, что наши санкции очень эффективны, они работают и сильно подрывают возможности России по производству нового вооружения. Это то, что мы сказали министру [иностранных дел ЕС Дмитрию, — прим. ред.] Кулебе, — цитирует Борреля ТАСС.



Он также заявил, что ЕС будет продолжать оказывать максимальную поддержку Украине — именно с этой целью сегодня было принято решение о расширении Европейского фонда мира.

Девятый пакет санкций против России Еврокомиссия (ЕК) представила 7 декабря. По новым ограничениям в черный список планируется внести еще 200 человек и предприятий, включая четыре телеканала, три банка и компании оборонно-промышленного комплекса. Также предполагаются и экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и компоненты для них.

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Илина Хакимова