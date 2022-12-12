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Боррель: главы МИД стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

20:52, 12.12.2022
Боррель: главы МИД стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
Фото: flickr.com

Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС, подтвердил, что на заседании Совета ЕС главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России и решение будет принято позднее. Он также выразил надежду, что согласовать их получится до конца недели.

— Я уверен, что наши санкции очень эффективны, они работают и сильно подрывают возможности России по производству нового вооружения. Это то, что мы сказали министру [иностранных дел ЕС Дмитрию, — прим. ред.] Кулебе, — цитирует Борреля ТАСС.

Он также заявил, что ЕС будет продолжать оказывать максимальную поддержку Украине — именно с этой целью сегодня было принято решение о расширении Европейского фонда мира.

Девятый пакет санкций против России Еврокомиссия (ЕК) представила 7 декабря. По новым ограничениям в черный список планируется внести еще 200 человек и предприятий, включая четыре телеканала, три банка и компании оборонно-промышленного комплекса. Также предполагаются и экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и компоненты для них.

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Илина Хакимова
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