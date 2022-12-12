«Росэнергоатом» заявил об обстреле ЗАЭС украинскими войсками 11 декабря

В «Росэнергоатоме» сообщили, что 11 декабря вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленную зону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом в понедельник заявил ТАСС .

— ВСУ вчера били по промзоне из «Урагана». Снаряд попал на территорию транспортного цеха. По счастливой случайности никто не пострадал, — заявил ТАСС советник генерального директора концерна Ренат Карчаа.

Он отметил, что получил повреждения гараж с автобусами, на которых рабочих станции возят на ЗАЭС, — в частности, пострадала крыша здания.

В выходные секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА заявил о готовности Киева в случае дальнейших ударов по Украине атаковать российские территории.

Отметим, что Москва выражает свое согласие с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также готова обсуждать детали.



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Илина Хакимова