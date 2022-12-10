В СНБО Украины выразили готовность наносить удары по территории России

Фото: кадр видео Минобороны России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА заявил о готовности Киева в случае дальнейших ударов по Украине атаковать российские территории.



— Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага, — приводит его цитату «РИА Новости».

Президент страны Владимир Путин накануне заявлял, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту. Глава государства подчеркнул, что в ходе специальной военной операции все делается прежде всего для защиты людей.

Сегодня стало известно, что США пересмотрели свои оценки угрозы, исходящей от России, и больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по территории этой страны. Сейчас Вашингтон в меньшей степени обеспокоен тем, что наносимые ВСУ удары по территории России могут побудить Москву к эскалации.

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Илина Хакимова