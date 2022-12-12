В Казани вечером в понедельник наблюдаются пробки в 9 баллов
В Казани вечером в понедельник наблюдаются пробки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
В пробках также стоят улицы Ершова, Гвардейская, Космонавтов, Мира, Фатыха Амирхана, Карла Маркса, Пушкина, Вишневского, Тукая, Татарстана и т.д. Затруднено движение на Мамадышском тракте, проспектах Победы и Ямашева.
Сегодня утром также наблюдались 9-балльные пробки из-за снегопадов, которые прошли в выходные.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым