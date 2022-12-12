В Казани утром в понедельник наблюдаются пробки в 9 баллов

Фото: «Яндекс.Карты»

В Казани утром в понедельник наблюдаются пробки в 9 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии произошли на просп. Универсиады воле Танкового кольца и рядом с Аметьевской магистралью, на ул. Советская, магистрали 1000-летия ТАССР, а еще на Горьковском шоссе и на Мамадышском тракте. Движение на этих участках затруднено.

В пробках также стоят ул. Марселя Салимжанова, ул. Татарстан, Фермерское шоссе, просп. Победы, ул. Фучика, ул. Габишева, ул. Центральная и ул. Кул Гали, ул. МИнская, ул. Сахарова, ул. Аделя Кутуя, ул. Гвардейская, ул. Аграрная, ул. Космонавтов, ул. Ершова, перекресток ул. Амирхана и ул. Чуйкова, ул. Мира и ул. Азина.

На ул. Альберта Камалеева возле ТЦ «МЕГА» стоят троллейбусы — пробка достигла почти 2 км.

Пользователи отмечают высокий рост цен на такси — цены выросли в несколько раз.

Фото: скриншот

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. 11 и 12 декабря прогнозировали ледяные дожди и сильный гололед. Вероятно образование сильных гололедных отложений диаметром 20 мм и более.

Сегодня в республике сняли ограничение движения для грузовиков и автобусов, введенное с 17 часов 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ограничение снято с 6 часов 12 декабря.



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Маргарита Головатенко