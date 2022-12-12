Автомобили Aurus Senat локализованы на 68%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уровень локализации представительского седана Aurus Senat достиг 68%. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на директора по продажам и сервису Aurus Артема Юсупова.

Он сообщил, что дальнейший план по увеличению локализации составляет более 10% в среднесрочной перспективе.

По словам Артема Юсупова, компания столкнулась с трудностями в работе с европейскими поставщиками. При этом существует более сотни российских поставщиков компонентов для Aurus.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, где в конце ноября нынешнего года также налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей.

Напомним, в Санкт-Петербурге открылся первый шоурум российских автомобилей класса люкс Aurus. Площадь шоурума в кластере дилера «Автодом» на Пулковском шоссе — 200 кв. м. Сейчас в нем представлены седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Среди услуг дилерского центра — продажи автомобилей Aurus, как новых, так и с пробегом, а еще сервисное обслуживание, оформление предзаказов и подбор индивидуальных опций.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов