Минздрав составил рекомендации по общению врачей с пациентами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав России опубликовал методические рекомендации для врачей и персонала больниц по общению с пациентами во время дистанционной записи на прием или консультацию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.



Согласно ему, недопустимыми в употреблении считаются фразы, которые демонстрируют безучастие и безразличие, попытку уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности, а еще любые оценочные суждения или завуалированные оскорбления.

Ключевая задача, стоящая перед работниками медучреждений, — решение медицинской проблемы клиента, и реализовать ее следует в момент дистанционного обращения. Для этого предлагается использовать скрипты разговора и речевые модули.

В списке недопустимых фраз — обращения «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина», которые предлагается заменить местоимением «вы» или обращением по имени. Кроме того, фразу «ваша проблема» необходимо заменить на «наш вопрос» или «наша с вами ситуация».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Каждый десятый россиянин обращается за онлайн-консультациями к врачам. За последние 2 года россияне активно начали пользоваться телекоммуникациями, обращаясь к врачам за консультациями прямо на работе. В 2021 году на консультацию к врачам обращалось 8% россиян. В 2022 году 21% консультировались с врачами.



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Маргарита Головатенко