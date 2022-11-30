Исследование: россияне стали чаще обращаться за онлайн-консультациями к врачам

Каждый десятый россиянин обращается за онлайн-консультациями к врачам. Об этом сообщает SuperJob.

В опросе приняли участие 3 000 представителей населения. Было замечено, что за консультациями чаще всего обращаются женщины — 12%, и всего 8% мужчин.



За последние 2 года россияне активно начали пользоваться телекоммуникациями, обращаясь к врачам за консультациями прямо на работе. В 2021 году на консультацию к врачам обращалось 8% россиян. В 2022 году 21% консультировались с врачами.



Фото: Одноклассники

Напомним, «Одноклассники» совместно с сервисом телемедицины «Доктис» первыми из соцсетей дали возможность своим пользователям получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта. Все жители России, даже из самых отдаленных уголков, могут получить квалифицированную помощь врачей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова