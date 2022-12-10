Треть казанцев хотят получить в подарок на Новый год гаджет

Фото: Максим Платонов

Треть казанцев (32%) хотели бы получить в качестве новогоднего подарка гаджеты, еще 32% — парфюмерию или косметику. Об этом говорится в исследовании «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»).

22% респондентов сообщили, что хотели бы получить на Новый год — украшения, а 28% — технику. Треть казанцев не отказались бы от подарочного сертификата.

Большинство респондентов — 59% — любят выбирать подарки самостоятельно и делать сюрпризы. 27% опрошенных перед тем, как преподнести подарок друзьям или родственникам, предпочитают заранее узнать об их желаниях, а 14% — всегда знают, что именно подарить близким. Еще 11% участников опроса фиксируют каждое желание друзей и близких в течении года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Четверть респондентов (27%) намерены потратить на подарки к Новому году от 5 до 10 тысяч рублей. 42% казанцев хотят вручить сладости, а 38% — подарочные сертификаты. Еще 31% подарят чай или кофе, 28% — предметы с изображением символа года.

Как показало другое исследование, в Казани 75% опрошенных жителей планируют встретить Новый год дома с родными. В одиночестве провести праздник намерены 9% респондентов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов