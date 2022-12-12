Эксперт рассказал, как выбрать искусственную елку
Лучшим материалом для изготовления искусственной елки является полиэтилен. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал RT, на что обратить внимание при ее покупке.
— Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами, — отметил он.
У такой елки мягкие и гнущиеся иголки, подчеркнул Шапкин. Жесткие иголки показывают, что при изготовлении использовались другие виды полимеров. Они содержат дополнительные канцерогены. Так в помещении накапливаются вредные вещества.
Кроме того, специалист отметил, что нужно обращать внимание на запах.
— Потому что придется с этим запахом жить как минимум месяц. Искусственную елку мы покупаем не так часто, может быть, раз в десять лет, поэтому можно не очень на этом экономить и купить елку из более дорогих материалов, — объяснил он.
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