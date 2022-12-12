Эксперт рассказал, как выбрать искусственную елку

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Лучшим материалом для изготовления искусственной елки является полиэтилен. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал RT, на что обратить внимание при ее покупке.

— Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами, — отметил он.

У такой елки мягкие и гнущиеся иголки, подчеркнул Шапкин. Жесткие иголки показывают, что при изготовлении использовались другие виды полимеров. Они содержат дополнительные канцерогены. Так в помещении накапливаются вредные вещества.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, специалист отметил, что нужно обращать внимание на запах.

— Потому что придется с этим запахом жить как минимум месяц. Искусственную елку мы покупаем не так часто, может быть, раз в десять лет, поэтому можно не очень на этом экономить и купить елку из более дорогих материалов, — объяснил он.

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Елизавета Пуншева