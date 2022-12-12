Пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в России могут вернуться в оборот пяти- и десятирублевые банкноты, рассказал «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

По его словам, контракт с Банком России на 2022 уже фактически исполнен, и сейчас обсуждается контракт на будущий год. Однако говорит о том, печатаются ли такие банкноты «в данную секунду», не принято, отметил Трачук:

— Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сложнее всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублевой купюры, поскольку ее печатали всего один раз — в 1997 году. «Гознаку» пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие, сообщают «Известия».

Банк России заявил о планах возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года и пятирублевой, которую перестали выпускать после 1998 года, в этом году. Намерения регулятора подпортят жизнь коллекционерам, которые собирают и бережно хранят вышедшие из обращения купюры, и сорвут «бизнес» тех, кто наживается на первых. Как выяснило «Реальное время», казанцы пытаются сделать на пяти- и десятирублевых купюрах целое состояние, пытаясь продать их по цене, порой в 100 тысяч раз превышающей номинал банкноты.

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Маргарита Головатенко