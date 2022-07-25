Как казанцы пытаются сделать состояние на старых пяти— и десятирублевых купюрах

Фото: Максим Платонов

Банк России заявил о планах возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года и пятирублевой, которую перестали выпускать после 1998 года. Намерения регулятора подпортят жизнь коллекционерам, которые собирают и бережно хранят вышедшие из обращения купюры, и сорвут «бизнес» тех, кто наживается на первых. Как выяснило «Реальное время», казанцы пытаются сделать на пяти- и десятирублевых купюрах целое состояние, пытаясь продать их по цене, порой в 100 тысяч раз превышающей номинал банкноты.



Банкноты из «денежного оборота лихих девяностых»

Предложения приобрести пятирублевую купюру образца конца XX века встречается гораздо реже объявлений о продаже десятирублевой банкноты. Однако при этом их стоимость может превышать ценник на купюру номиналом в два раза больше.

Так, предприимчивый казанец пытается продать пятирублевую купюру 1997 года по цене, в сто тысяч раз превышающей ее номинал, — за полмиллиона. На вид банкнота целая, но с обратной стороны видно, что она заклеена скотчем.

— Банкнота 5 рублей до сих пор принимается как денежное средство, но для коллекционеров это отдельный вид искусства, — говорится в объявлении.

Фото: avito.ru

Другие казанцы предъявляют более скромные ценники. Так, приобрести пятирублевую купюру можно и за 9,5 тысячи рублей, однако и по состоянию она уступает своей «близняшке» за полмиллиона.

— Банкнота, которая на фотографиях объявления, находится не в идеальном, но в хорошем состоянии — видимо, ей пришлось слегка окунуться в денежный оборот лихих девяностых. Но в данном случае серия «радар» перекрывает все незначительные недостатки сохранности и даже многократно приумножает ценность данного экземпляра, — объясняет продавец купюры.

Фото: avito.ru

В Казани приобрести пятирублевую купюру ценители старых денег могут, отдав за нее и 5-тысячную банкноту. Продавец оставил скромное описание к своему предложению, указав лишь номинал и год выпуска.

Фото: avito.ru

Счастливые номера и коллекционные предложения

Чаще встречаются объявления о продаже десятирублевых купюр, которые россиянам заменили монеты того же номинала. Ценник на них в диапазоне от 500 рублей до 200 тысяч.

Фото: avito.ru

Некоторым жителям столицы Татарстана удалось сохранить у себя до пяти 10-рублевых купюр, от которых сейчас они готовы избавиться за довольно скромный ценник. Так, один из казанцев готов «обменять» такую банкноту на купюру номиналом 1 тысяча рублей.

Фото: avito.ru

При этом те казанцы, кому удалось сохранить меньше десятирублевых купюр, устанавливают на них более высокую цену. Так, горожанин, у которого есть три «коллекционные» банкноты, готов отдать каждую из них за 45 тысяч рублей.

Фото: avito.ru

Однако есть и те, кто цены не завышает. Коллекционеры могут приобрести заветную банкноту и за 10 тысяч. Объявление, к слову, свежее, появилось после информации о планах Центробанка возобновить выпуск десятирублевых купюр. Возможно, предложений от владельцев банкнот образца 1997 года в ближайшее время станет только больше.

Фото: avito.ru

Есть и те, кто в цену включает тайные позитивные значения нумерологии. Так, казанец готов продать купюру, в номере которой есть три шестерки и три семерки, за 10 тысяч рублей. По его словам комбинация трех цифр 6 означают домашний уют и благополучие. При этом потенциальный покупатель может предложить и свою цену. По виду купюра побывала у многих владельцев.

Фото: avito.ru

Самое большое предложение — 200 тысяч рублей от продавца, у которого есть четыре десятирублевые купюры. При этом он не уточняет, указана ли сумма за все банкноты, то есть одна стоит 50 тысяч, или же одну он готов отдать за 200 тысяч.

Фото: avito.ru

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Татьяна Демина