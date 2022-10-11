В Татарстане в сентябре зарегистрированы почти 10 тысяч безработных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане в сентябре составил 9,9 тыс. безработных, что составляет 0,49%. По сравнению с прошлым месяцем показатель снизился на 0,02%, согласно данным Минтруда республики.



Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце стали Нижнекамский (0,71%), Верхнеуслонский (0,68%) и Елабужский (0,68%) районы. Четвертой стала Казань (0,62%), пятерку замкнул Агрызский район (0,60%). Далее в десятке — Альметьевский (0,52%), Бавлинский (0,52%), Нурлатский (0,51%), Сабинский (0,50%), Тюлячинский (0,47%) районы.

Самый низкий уровень зафиксирован в Алексеевском, Лаишевском и Мензелинском районах.

На карте цветовым градиентом показана обстановка в муниципалитетах: зеленым цветом обозначен самый низкий уровень безработицы (ниже 0,4%), красным — высокий (более 0,9%).

На конец августа 2022 года в органах службы занятости населения Татарстана зарегистрировали 47 102 вакансии, заявленных работодателями. Это в 1,3 раза меньше, чем на конец лета прошлого года, когда их насчитывалось 61,7 тысячи.

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Маргарита Головатенко