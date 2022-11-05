В сентябре в Татарстане зарегистрированы 10 тысяч безработных

В Татарстане на конец сентября 2022 года зарегистрировано 10 тысяч безработных, согласно данным Росстата.



Из общего числа зарегистрированных безработных пособие по безработице получали 7,6 тысячи человек.

В сентябре этого года в республике трудоустроились 1 852 безработных — это на 14,1% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы по итогам сентября стали Нижнекамский (0,71%), Верхнеуслонский (0,68%) и Елабужский (0,68%) районы. Четвертой стала Казань (0,62%), пятерку замкнул Агрызский район (0,60%). Далее в десятке — Альметьевский (0,52%), Бавлинский (0,52%), Нурлатский (0,51%), Сабинский (0,50%), Тюлячинский (0,47%) районы.

Самый низкий уровень был зафиксирован в Алексеевском, Лаишевском и Мензелинском районах.

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Маргарита Головатенко