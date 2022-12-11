Подписку Twitter Blue перезапустят 12 декабря

Продажи подписки Twitter Blue, которая открывает доступ к галочке верификации в Twitter, планируют возобновить в понедельник, 12 декабря, сообщается на официальной странице соцсети.



— Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник, подпишитесь в веб-версии за $8 в месяц или на iOS за $11 в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, в том числе голубую галочку, — говорится в сообщении.

Подписчики будут видеть в два раза меньше рекламы и получат доступ к нововведениям, а еще смогут размещать видеозаписи большей длительности. Аккаунты с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.

При смене описания, имени и фото профиля галочка верификации будет исчезать до перепроверки страницы.

Фото: скриншот видео

В ноябре в Twitter было принято решение приостановить продажу подписок, чтобы решить проблему с фейк-аккаунтами, выдающими себя за других людей. Но газета Washington Post отмечала, что обладатели Twitter Blue по-прежнему имеют полный доступ к ее функциям.

Миллиардер неоднократно заявлял, что команде Twitter нужно как можно быстрее запустить продукт по подписке Twitter Blue за $8, за который пользователи захотят платить. Также он призвал обратить внимание и на отток рекламодателей.

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Маргарита Головатенко